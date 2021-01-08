Şanlıurfa'da trafik kazası: 8 yaralı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde yaşanan trafik kazasında 8 kişinin yaralandığı açıklandı. Olay yerinde yapılan sağlık müdahaleleri sonrasında yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgilere göre trafik kazası gece meydana geldi. Siverek – Karacadağ yolunun 25. Kilometresinde gerçekleşti. alınan bilgilerde Ahmet F. Tarafından kullanılan AAC 246 plakalı araç ile Hikmet Şimşek’in hakimiyetinde ki 06 YA 1746 plakalı araç kaza yaptı. Çevrede bulunan vatandaşlar tarafından yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 acil ekibi gönderilirken kaza sonucunda 8 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında Siverek Devlet Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.