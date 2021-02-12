Şanlıurfa'da tarım işçilerini taşıyan minibüs takla attı: 13 işçi yaralandı

Şanlı’nın Suruç ilçesindelerini taşıyanyoldan çıkıp şarampole yuvarlandı. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesinin ardından şarampole yuvarlanan minibüs takla atarak durabildi.

Alınan bilgiye göre Hatay’ın Erzin ilçesinden Siverek’e işçileri götürdüğü öğrenilen minibüste bulunan 13 işçi korkunç kazada yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda sağlık ekibi kaza yerine itikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki yakın hastanelere kaldırdı. Yaralanan işçilerin içerisinde kadın ve çocuklarında da olduğu görüldü Kaza yerine gelen polis ekipleri tarafından kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan hastaneye kaldırılan kişilerden hiç kimsenin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.