Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışması devam ediyor

08 Temmuz 2021 Perşembe 12:41
Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki GAP Vadisi 3. Etap bölgesinde bir kişinin sulama kanalı
na düştüğü öğrenildi. Sulama kanalına düşen 23 yaşındaki H.S’nin yakınları kendisinden uzun süre haber alınamadığı ve ekiplere haber verdiklerini bildirdi.
Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından suya düşen 23 yaşındaki genci arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler dün geceden itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken henüz bir gelişme yaşanmadı.
Son Güncelleme: 08.07.2021 12:41
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