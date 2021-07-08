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Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışması devam ediyor

Şanlıurfa GAP Vadisi’nde bir kişi sulama kanalına düştü. Sulama kanalına düşen H.S’yi arama çalışmaları devam ediyor.

08 Temmuz 2021 Perşembe 12:41
Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışması devam ediyor
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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki GAP Vadisi 3. Etap bölgesinde bir kişinin sulama kanalına düştüğü öğrenildi. Sulama kanalına düşen 23 yaşındaki H.S’nin yakınları kendisinden uzun süre haber alınamadığı ve ekiplere haber verdiklerini bildirdi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından suya düşen 23 yaşındaki genci arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler dün geceden itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken henüz bir gelişme yaşanmadı.


Son Güncelleme: 08.07.2021 12:41
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Anahtar Kelimeler:
Sulama Kanalışanlıurfa
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