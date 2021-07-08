Şanlıurfa’da sulama kanalına düşen kişiyi arama çalışması devam ediyor

Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesindeki GAP Vadisi 3. Etap bölgesinde bir kişininna düştüğü öğrenildi. Sulama kanalına düşen 23 yaşındaki H.S’nin yakınları kendisinden uzun süre haber alınamadığı ve ekiplere haber verdiklerini bildirdi.

Akşam saatlerinde gerçekleşen olayın ardından suya düşen 23 yaşındaki genci arama kurtarma çalışmaları aralıksız olarak devam ediyor. Ekipler dün geceden itibaren aralıksız olarak çalışmalarını sürdürürken henüz bir gelişme yaşanmadı.