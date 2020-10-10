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Şanlıurfa'da son dakika trafik kazası! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Şanlıurfa'da Ömer Karataş kontrolündeki kamyonet ile Suriye uyruklu Hamid Elubet'in kullandığı otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada Elubet ve aracındaki 2 kişi hayatını kaybederken, kamyonet sürücüsü Karataş tedavi altına alındı.

10 Ekim 2020 Cumartesi 18:05
Şanlıurfa'da son dakika trafik kazası! 3 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
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Şanlıurfa’nın Siverek – Karacadağ Karayolu’nun 5. kilometresinde yaşanan trafik kazasında Ömer Karataş kontrolündeki kamyonet ve Suriye uyruklu Hamid Elubet’in kontrolündeki otomobil çarpıştı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve kurtarma ekipleri intikal etti.


Kaza sonucunda kullandığı otomobilde sıkışan Elubet ve beraberindeki Abdulmecid Mılla ile Abulrezzek Mıla hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonucunda ağır yaralanan 3 kişi bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, kazadan yaralı kurtulan kamyonet sürücüsü Ömer Karataş’ın tedavi altına alındığı belirtiliyor.

 



Son Güncelleme: 10.10.2020 18:05
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şanlıurfaTrafik KazasıSon Dakika
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