Şanlıurfa'da skandal görüntü! Tarihi kilisede mangal yaktılar

Şanlıurfa kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 19’uncu yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Germuş Kilisesi’nde bir işletme sahibi mangal yaktı. Kaçak kazılar nedeniyle harabeye dönen tarihi kilisede mangal yakılması büyük tepkiye neden oldu.

Tarihi kilisede mangal yaktılar!

Edinilen bilgiye göre Urfalı kebapçı, sözde farkındalık oluşturmak adına kilise içerisinde mangal yaktı. Definecilerin harabeye çevirdiği kilisede meşale eşliğinde mangal yakan kebapçı, bir süre sonra ciğer pişirip yanındakilere ikram etti. Kilisede düzenlenen mangal partisi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mahalleli isyan etti

Kilisenin bulunduğu mahallede ikamet eden vatandaşlar, mangal yakıp ciğer pişiren şahıslara tepki gösterdi. Kilisenin defineciler yüzünden harabeye çevrildiğini dile getiren mahalleli, kilisenin restore edilmesini istedi.