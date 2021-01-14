İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
İstanbul'da 20 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlara toplu taşıma yasağı!
İstanbul'da 20 yaş altı ve...
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün hastalığı teşhis edildi
Hızla kilo veren Neslihan Atagül'ün...
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı! Sohbetleri Google'a sızdırdı
Son Dakika
WhatsApp imzalı hata skandal yarattı!...
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!
Youtube'dan Trump'a büyük darbe!

Şanlıurfa'da skandal görüntü! Tarihi kilisede mangal yaktılar

Şanlıurfa'da bir kebapçı, tarihi Germuş Kilisesi'nde, mangal partisi verdi. Görüntüleri sosyal medyada paylaşan kebapçıya sosyal medyada tepki yağdı.

14 Ocak 2021 Perşembe 18:15
Şanlıurfa'da skandal görüntü! Tarihi kilisede mangal yaktılar
Takip Et:

Şanlıurfa kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan ve 19’uncu yüzyıla ait olduğu tahmin edilen Germuş Kilisesi’nde bir işletme sahibi mangal yaktı. Kaçak kazılar nedeniyle harabeye dönen tarihi kilisede mangal yakılması büyük tepkiye neden oldu.

Tarihi kilisede mangal yaktılar!

Edinilen bilgiye göre Urfalı kebapçı, sözde farkındalık oluşturmak adına kilise içerisinde mangal yaktı. Definecilerin harabeye çevirdiği kilisede meşale eşliğinde mangal yakan kebapçı, bir süre sonra ciğer pişirip yanındakilere ikram etti. Kilisede düzenlenen mangal partisi, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Mahalleli isyan etti

Kilisenin bulunduğu mahallede ikamet eden vatandaşlar, mangal yakıp ciğer pişiren şahıslara tepki gösterdi. Kilisenin defineciler yüzünden harabeye çevrildiğini dile getiren mahalleli, kilisenin restore edilmesini istedi.



Son Güncelleme: 14.01.2021 18:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaGermuş KilisesiMangalKebapçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da FETÖ/PYD operasyonu: 3 tutuklama
Antalya'da FETÖ/PYD operasyonu: 3 tutuklama
Tunceli'de kamyonet ve otomobilin çarpıştı: Kazada otomobilde bulunan çift hayatını kaybetti
Tunceli'de kamyonet ve otomobilin çarpıştı: Kazada otomobilde bulunan çift hayatını kaybetti
Bir kişi Ankara Kalesi'nin surlarından atlayarak intihar etti
Bir kişi Ankara Kalesi'nin surlarından atlayarak intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüs aşısı olacak
İstanbul’a beklenen kar geldi! 20 santim kar gözüktü
İstanbul’a beklenen kar geldi! 20 santim kar gözüktü
İnşaat izlerken ‘Mezar Stelini’ bulan genç
İnşaat izlerken ‘Mezar Stelini’ bulan genç

Popüler Haberler

Amasya askerlik şubeleri telefon, adres ve iletişim bilgileri
Yeni Nissan Micra Türkiye'de ne zaman satışa çıkacak? 2021 Yeni Nissan Micra fiyatları ve özellikleri
Memur başka işte çalışabilir mi? Memurun başka işte çalışma cezası var mı?
Askere giden kişinin alması gereken malzemeler 2021
Emekli promosyonu kimler alabilir, şartlar neler? 2021 Emekli promosyon başvurusu nasıl yapılır?
EBA'da puan yükseltme yöntemleri ve puan arttırma yöntemleri
Sgk'dan cenaze yardımı nasıl alınır? 2021 sgk cenaze yardım sorgulama
PTT 2021 Ocak Borç Kapatma Kredisi ile Kredi Yapılandırma Fırsatı
Taşeron işçi ücretlerine ne kadar zam yapılacak? 4/D Taşeron işçiler için 14 Ocak 2021 Perşembe tarihli önemli gelişme
Saç ekimi uzmanı nedir? Saç ekim uzmanları ne iş yapar?
Kentsel Dönüşüm Kira Yardımı Almak İçin Gerekli Belgeler Nelerdir? İllere Göre Ödenecek Kira Yardım Ücretleri
TOBB esnafa 50 Bin TL nefes kredisi 2020 başvuru şartları ve istenilen evraklar
Adidas ayakkabılarda okula dönüş indirim kampanyası başladı
Kuaförüm Sensin 23 Ağustos Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Benimle Söyle Enis Arıkan kimdir? Sunucu Enis Arıkan hakkında bilgiler
Türk Telekom Sil Süpür neden yok, neden çıkmıyor?
Kaymakamlık yardımları başladı! Yardımlardan faydalanmak için hemen başvuru yapın!
2021 yılında ÖTV indirimi olacak mı? ÖTV indirimi için tarih belli mi, ne zaman olacak?
Türk Telekom 10 GB İnternet Kampanyası 14 Ocak 2021 Perşembe
Yemin dizisi Münevver karakterini kim canlandırıyor? Melahat Abbasova biyografisi ve rol Aldığı Yapımlar
Belediyede memur olma şartları nelerdir? Belediye memur alım şartları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.