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Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Şanlıurfa'da husumetli iki aile arasında çıkan kavga sonrasında silahla konuştu. Kurşunların isabet ettiği 5 kişi can verirken, 3 kişi ise yaralandı.

26 Aralık 2020 Cumartesi 18:12
Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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Dehşet veren kavga olayı bugün Şanlıurfa'da yaşandı.

Aralarında daha önceden toprak meselesi yüzünden anlaşmazlık bulunan Avcı ve Polat ailelerinin fertleri arazi anlaşmazlığını konuşmak için bugün öğlen saatlerinde toplandı. Arazi meselesinin konuşulduğu toplantıda aile fertleri arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü ve silahlar ateşlendi.

5 KİŞİ CAN VERDİ

Arazinin yanındaki karayolu üzerinde ateşlenen silahlarda çıkan kurşunların hedefi olan 3 kişi kavga yerinde can verdi. Kavgayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine çok sayıda 112 sağlık ekibi ve jandarma yönlendirildi.

Olay yerine gelen ekipler yaralı vatandaşlara yaptıkları ilk müdahale sonrasında en yakın hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 2 kişi daha yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

VALİ OLAY YERİNDE

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin kavganın gerçekleştiği yere gelip yetkilerden detaylı bilgi aldı. Ortalığın kan gölüne döndüğü kavga sonrasında karayolu ulaşıma kapatıldı. Bölgede güvenlik önlemi alan jandarma kavgaya karışıp, kayıplara karışan 3 kişiyi arıyor.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

 

 

 



Son Güncelleme: 26.12.2020 18:12
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaSilahlı Kavga
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