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Şanlıurfa'da bir kadın park halindeki 21 otomobilin camını kırdı

Şanlıurfa'da madde bağımlısı olduğu öne sürülen Suriye uyruklu bir kadın park halindeki 21 otomobilin camını kırdı. Şüpheli kadın gözaltına alındı.

20 Eylül 2020 Pazar 17:59
Şanlıurfa'da bir kadın park halindeki 21 otomobilin camını kırdı
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Şanlıurfa'da ismi öğrenilemeyen Suriye uyruklu kadın bilinmeyen bir sebeple elindeki sopayla park halindeki 21 aracın camını kırdı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri kadını yakalayıp gözaltına aldı.

Park yerine gelen araç sahipleri manzara karşısında şoka uğrarken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 20.09.2020 17:59
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şanlıurfaSon Dakika
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