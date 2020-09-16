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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gece saatlerinde çıkan arazi tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Sopalar ve taşların da kullanıldığı kavgada 5 kişi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

16 Eylül 2020 Çarşamba 13:59
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 5 yaralı
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Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde iki aile arasında çıkan arazi tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 kişi yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.


Yapılan son dakika açıklamalarına göre Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Tepedüzü mahallesinde gerçekleşen olay gece saatlerinde meydana geldi.İki aile arasında tartışma çıktı arazi nedeni ile sözlü tartışma başladı sözlü tartışma kısa sürede taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

Arazide bulunan soparlar kavgaya tutuşan iki aile üyelerinden Sinan Ç., Ömer Ç., Mesut Ç., Eyüp Ç. ve Fatih A. aldıkları darbeler sonrasında yaralandılar. Çevrede ki vatandaşların aramaları sonrasında olay yerine giden ambulans ve polis ekipleri olayla ilgili ilk incelemelerde bulundu. Yaralılara yapılan ilk müdahale sonrasında 5 yaralı Viranşehir devlet hastanesine götürüldü.

Konu ile ilgili bilgi toplayan polis ekipleri kavgaya karışan 4 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 16.09.2020 13:59
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Anahtar Kelimeler:
Arazi KavgasışanlıurfaViranşehir5 Yaralı
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