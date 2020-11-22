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Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yaşanan arazi kavgasında silahlar konuştu. Olayda bir kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Yaralılar Akçakale ve Suruç Devlet Hastanelerine kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

22 Kasım 2020 Pazar 23:24
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 4 yaralı
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Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde 2 aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Çıkan kavgada aynı zamanda 4 kişi yaralandı. Yaralılar Akçakale ve Suruç Devlet Hastanelerinde tedaviye alındı.


Olay ile ilgili yapılan açıklamalara göre, kavga Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesi ile Suruç ilçelerini birbirine bağlayan otoyolun 35. Kilometresinde bulunan Uğurtaş mahallesinde meydana geldi. İki aile arasında uzun zamandır arazi nedeni ile husumet bulunuyordu. İki aile arazi nedeni ile bir araya geldiğinde silahlar ateşlendi. Silahlı arazi kavgasında 45 yaşında ki Mahmut Timurtaş hayatını kaybederken kavgada 4 kişi yaralandı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans ekibi gönderilirken yaralananlara olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında Akçakale ve Suruç Devlet hastanelerine sevk işlemi başlatıldı.

Olayla hakkında soruşturma başlatıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 22.11.2020 23:24
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şanlıurfaArazi Kavgası1 ölü4 Yaralı
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