Şanlıurfa merkezli düzenlenen dolandırıcılık operasyonunda 28 kişi yakalandı

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen telefon dolandırıcılığı operasyonu aynı anda İstanbul, Eskişehir, Bursa, Antalya, Kırşehir, Batman ve Yalova’da gerçekleştirildi.

Şanlıurfa ve Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılıklarının hazırladığı iddianamede 30 kişiye yakalama kararı çıkarılırken, yapılan eş zamanlı operasyon doğrultusunda 28 kişi gözaltına alındı.

Söz konusu çete vatandaşları telefonla arayarak polis, savcı, asker oldukları ifade edip, “"kimlik bilgileriniz FETÖ veya PKK terör örgütlerinin eline geçti" şeklinde kandırdıktan sonra dolandırıcılık yaptıkları ortaya çıktı. Operasyonda yakalanan 28 kişinin sorguları devam ederken diğer 2 şahısta aranıyor.