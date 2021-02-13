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Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 17 kişiye gözaltı!

Şanlıurfa merkezli 10 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ederken operasyonda yakalanan bazı şüphelilerin Suriye'deki kamplarda ellerinde silahlar olan resimler ortaya çıktı.

13 Şubat 2021 Cumartesi 21:00
Şanlıurfa merkezli 10 ilde terör operasyonu: 17 kişiye gözaltı!
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Şanlıurfa Merkezli 10 İlde Terör Operasyonu: 17 Kişiye Gözaltı!

Şanlıurfa merkezli 10 ilde gerçekleştirilen terör örgütü PKK/KCK-YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 17 şüpheli şahıs sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü. 

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa, Siirt, Diyarbakır, Mardin, Hatay, Osmaniye, Adana, Çorum, Uşak ve İstanbul'daki operasyonlarda yakalanan şüpheli şahıslar sağlık kontrolünden geçirilerek sorguları yapılmak üzere emniyete götürüldü.

Bunların yanı sıra operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin bazılarının Suriye’deki kamplarda silahlarla çekilen resimlerinin olduğu ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü elebaşının yakalanıp Türkiye'ye getiriliş tarihi olan 15 Şubat öncesinde, "terör örgütü içinde faaliyet yürütüp deşifre olmadan ülkeye yasa dışı yollardan geri döndükleri ve uyuyan hücre olabilecekleri" şeklinde haklarında tespit bulunan şüphelilere yönelik çalışma başlatmış, dün 10 ilde 17 zanlı gözaltına alınmıştı.



Son Güncelleme: 13.02.2021 21:00
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Anahtar Kelimeler:
Şanlıurfa Merkezli Terör OperasyonuTerör Örgütü PKK/ KCK- YPGTerör Operasyonu
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