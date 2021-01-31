Şanlıurfa Halfeti ve Akçakale'de kaçak avlanan 7 kişi yakalandı!

Şanlıurfa’nın Akçakale ve Halfeti ilçelerinde yasak olmasına rağmen kaçak avcılık yapan 7 kişi yasak gününde yakalandı.

Şanlıurfa Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Koruma Kontrolü Ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda Halfeti’nin kırsal bölgelerinde ve yine Akçakale’nin kırsal bölgelerinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan 7 şüphelinin üzerinden 3 ruhsatsız av tüfeği bulunurken avlanması yasak olan 4 kınalı keklik bulundu.