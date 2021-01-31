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Şanlıurfa Halfeti ve Akçakale'de kaçak avlanan 7 kişi yakalandı!

Şanlıurfa'nın Halfeti ve Akçakale ilçelerinde kaçak avlanan 7 kişi yapılan inceleme ve araştırmalar sonucunda yakalandı. Yakalanan 7 kaçak avcının üzerinden ruhsatsız av tüfeği ve avlanması yasak olan hayvanlar bulundu. Kaçak avcılara yasal işlem başlatıldığı açıklandı.

31 Ocak 2021 Pazar 01:17
Şanlıurfa Halfeti ve Akçakale'de kaçak avlanan 7 kişi yakalandı!
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Şanlıurfa’nın Akçakale ve Halfeti ilçelerinde yasak olmasına rağmen kaçak avcılık yapan 7 kişi yasak gününde yakalandı.

Şanlıurfa Doğa ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Av Koruma Kontrolü Ekipleri tarafından yürütülen operasyonlarda Halfeti’nin kırsal bölgelerinde ve yine Akçakale’nin kırsal bölgelerinde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 7 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı. Yakalanan 7 şüphelinin üzerinden 3 ruhsatsız av tüfeği bulunurken avlanması yasak olan 4 kınalı keklik bulundu.

 



Son Güncelleme: 31.01.2021 01:17
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Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaHalfetiAkçakaleKaçak AvcılıkOperasyon7 Tutuklama
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