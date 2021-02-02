İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan maske uyarısı!
Son Dakika
Virüsün İtalya varyantı hakkında korkutan...
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam geldi!
Son Dakika
Elektrikli otomobillerin ÖTV oranlarına zam...
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi! Yüzde 1'e düşürüldü
Son Dakika
Kentsel dönüşüm konutlarında vergi indirimi!...
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli aşı açıklaması! Etkisi diğerlerinden daha yüksek
Son Dakika
TÜBİTAK Başkanı'ndan son dakika yerli...

Şanlıurfa Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde yaşanan taşlı sopalı kavgada 1'i ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

02 Şubat 2021 Salı 22:36
Şanlıurfa Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı
Takip Et:

Şanlıurfa’da yaşanan kavgada aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup birbirine girdi. Taşlar ve sopalar ile birbirine saldıran iki gruptan 1 kişi ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Olaylar ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre borç ve alacak verecek konusunda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma meydana geldi. Sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken kavgada kafasından darbe alan 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada toplamda 2 kişi yaralanırken yaralılar olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ola yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda kavgada olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Kavga ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

 



Son Güncelleme: 02.02.2021 22:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
şanlıurfaEyyübiyTaşSopaKavga2 Yaralı5 Gözaltı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Muhalif lider Navalny için mahkeme kararı belli oldu
Muhalif lider Navalny için mahkeme kararı belli oldu
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivas'ta trafik kazası: 3 yaralı
YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
YÖK, yüz yüze eğitim için Sağlık Bakanlığı'ndan görüş istedi
Adana'da balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi
Adana'da balkondan düşen genç kız feci şekilde can verdi
2 Şubat Süper Loto kazandıran sayılar belli oldu!
2 Şubat Süper Loto kazandıran sayılar belli oldu!
Meteoroloji'den Aydın ve İzmir için şiddetli yağış uyarısı!
Meteoroloji'den Aydın ve İzmir için şiddetli yağış uyarısı!

Popüler Haberler

Fenerbahçe - Galatasaray derbi maçı hangi gün, saat kaçta oynanacak? FB - GS derbi maçı tarihi
PTTAVM alışveriş nasıl yapılır? PTTAVM giriş ve ucuz gıda ürünleri alışverişi
Stüdyo daire nasıl olur, özellikleri nelerdir?
Rüyada köpek sevmek görmek ne demektir? Rüyada köpek sevmek görmek anlamı, tabiri nedir?
Süper Lig'de bu hafta hangi gün, hangi maçlar var? Süper Lig 23. hafta programı
Survivor 2021'in yeni yarışmacıları Gonca, Aleyna ve Doğan kimdir?
CİMER şikayet kayıt ve şikayet durumu sorgulama nasıl yapılır? CİMER işlem sonucu sorgulama
Kredi kartı limit arttırma ve güncelleme için işlemler nelerdir?
Heyet Raporu ücreti ne kadardır, kaç günde çıkar?
Devlet hayvancılığa ne kadar destek veriyor? 2021 Hayvancılık kredisi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
Akbank şubeye gitmeden anında 50.000 TL kredi başvurusu
İstanbul'a kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağışı için son tahminler
Şampiyon dizisi neden final yapıyor? neden bitiyor? Final bölümü ne zaman?
2020 Range Rover Evoque Türkiye fiyatı açıklandı
Öğrencilerin yeni kredi ve burs miktarları ne kadar oldu? 2021 Kredi ve burs miktarları
Sayıştay Denetçi Yardımcısı eleme sınavı konuları ve baraj puanı
e-Devlet aracılığı ile acil toplanma alanı sorgulama sayfası
Konut ve çeyiz hesaplamalarında devlet desteği artıyor
7307 nitelik kodu nedir? Personel alımı 7307 nitelik kodu özel şart anlamı
En uygun faizle 60 ay vadeli 18.000 TL kredi veren bankalar ve başvuru şartları
Vakıfbank 125.000 TL düşük faizli 6 ay ertelemeli 60 ay vadeli kredi başvuru şartları ve faiz oranları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.