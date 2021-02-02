Şanlıurfa Eyyübiye'de taşlı sopalı kavga: 2 yaralı, 5 gözaltı

Şanlıurfa’da yaşanan kavgada aralarında husumet olduğu belirlenen iki grup birbirine girdi. Taşlar ve sopalar ile birbirine saldıran iki gruptan 1 kişi ağır olmak üzere 2 kişinin yaralandığı açıklandı. Olaylar ile ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

Olay, Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yaşandı. Alınan bilgilere göre borç ve alacak verecek konusunda aralarında husumet bulunan iki grup arasında tartışma meydana geldi. Sözlü tartışma kısa sürede taşlı, sopalı kavgaya dönüşürken kavgada kafasından darbe alan 1 kişi ağır yaralandı. Kavgada toplamda 2 kişi yaralanırken yaralılar olay yerinde yapılan müdahaleler sonrasında hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ola yerinde yaptıkları incelemeler sonucunda kavgada olduğu belirlenen 5 kişiyi gözaltına aldığını duyurdu. Kavga ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.