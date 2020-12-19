Sanko Üniversitesi Hastanesi yönetimi 9 kişinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili başsağlığı mesajı yayınladı

Gaziantep Sanko Hastanesi’nde çıkan yangın sonrası 9 kişi hayatını kaybetmişti. Hastane yönetimi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada “Hastanemizin COVID-19 yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan ve oksijen sisteminin etkilenmesi sonucu çıkan yangında maalesef dokuz hastamız hayatını kaybetti.

Personelimizin ilk müdahalesi ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinin hızlı çalışması sonucu yangının kısa sürede kontrol altına alınmasına rağmen, yoğun bakım ünitemizdeki hastalarımızdan dokuzunu kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz.

Vefat eden hastalarımıza Allah’tan rahmet, kederli ailelere başsağlığı ve sabır diliyoruz. Yangından etkilenen hastalarımız 112 Acil Çağrı Merkezi koordinasyonunda diğer hastanelere sevk edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

Hastane yönetimi tarafından yapılan açıklama çıkan yangın nedeniyle derin üzüntü içerisinde olunduğu, olay sırasında hastane personelinin yangını kontrol altına almak ve hastaları korumak adına üstün çaba sarf ettiğine vurgu yapılarak 51 sağlık personelinin olaydan etkilendiği bildirildi.

Öte yandan savcılık tarafından yapılan adli ve idari soruşturmalar kapsamında her türlü desteğin sunulduğuna yer verildi.