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Sancaktepe’de köprü korkuluklarında asılı ceset bulundu!

Son dakika haberine göre İstanbul Sancaktepe’de sabah saatlerinde su kanalının altında köprü korkuluklarına asılı bir erkek cesedi tespit edildi. Görenler hemen 112 sağlık ekiplerine haber verdi. İple asılı kalan erkek cesedi hayatını kaybettiği tespit edildi.

05 Mayıs 2021 Çarşamba 14:45
Sancaktepe’de köprü korkuluklarında asılı ceset bulundu!
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Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Avşar Sokak ilçesinde bulunan su kanalı köprüsünün altında demir korkuluklara asılı erkek cesedi bulundu.

Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Boynu kırık olan erkek ceset, hayatını kaybettiği öğrenildi. 30’lu yaşlarda olduğu belirlenen vatandaşın üstünde kimliği bulunamadı.


Polis ekipleri vatandaşlara intihar eden kişiyi tanıyıp tanımadıkları sordu. Çevre sakinleri ise kişinin burada oturmadığını söyledi.

Köprünün korkuluklarında asılı halde bulunan ceset için polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.




Son Güncelleme: 05.05.2021 14:45
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Anahtar Kelimeler:
SancaktepeIntiharCesetKöprüErkek
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