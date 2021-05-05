Sancaktepe’de köprü korkuluklarında asılı ceset bulundu!

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde İstanbul Sancaktepe Abdurrahmangazi Mahallesi Avşar Sokak ilçesinde bulunan su kanalı köprüsünün altında demir korkuluklara asılı erkek cesedi bulundu.





Çevredeki vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen polis ekipleri inceleme başlattı. Boynu kırık olan erkek ceset, hayatını kaybettiği öğrenildi. 30’lu yaşlarda olduğu belirlenen vatandaşın üstünde kimliği bulunamadı.



Polis ekipleri vatandaşlara intihar eden kişiyi tanıyıp tanımadıkları sordu. Çevre sakinleri ise kişinin burada oturmadığını söyledi.

Köprünün korkuluklarında asılı halde bulunan ceset için polis ekipleri olayla ilgili araştırmalarına devam ediyor.



