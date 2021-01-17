Samsun’dan havalanan uçak acil iniş yaptı!

Sabah saatlerinde meydana gelen olayda Pegasus şirketine ait Samsun- İstanbul uçağı Sabiha Gökçen havaalanı için yolculuk yapacaktı. Uçağın yolcularından olan bir kadın rahatsızlanarak bilinç kaybı yaşadı. İlk müdahaleyi kabin görevlilerin yapması üzerine pilota gönderilen bilgi sonucunda pilot Hava Trafik Kontrol Kulesini arayarak iniş için izin istedi. Sabah saatlerinde 08.45 sularında sorunsuz şekilde iniş yapan uçak, rahatsızlanan kadın için hemen olay yerinde bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Uçak ise Sabiha Gökçen Havalimanına hareket etti.

