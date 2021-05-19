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Samsun’da vaka sayılarında büyük düşüş!

Tam kapanma sonrası Samsun’da vaka sayılarında büyük bir düşüş meydana geldi. Samsun kırmızı bölgeden, turuncu bölgeye düştü.

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:23
Samsun’da vaka sayılarında büyük düşüş!
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de geçtiğimiz haftalarda düzenlenen tam kapanmaydı. Tam kapanma sonrası birçok ilde görülen vaka sayılarında büyük bir düşüş yaşandı. Samsun’un bu hafta açıklanan vaka sayılarındaki düşüş gözden kaçmadı. Samsun kırmızı bölgeden, turuncu bölgeye düştü. 8-14 Mayıs vaka sayılarına göre Samsun’da vaka sayıları yüz binde 95,57’ye geriledi. 

Samsun il Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç’un açıklamalarına göre Samsun’un rengi kırmızıdan turuncuya düştü, yani bölgede görülen koronavirüs riski önemli ölçüde azaldı. Oruç, tüm sağlık çalışanlarına ve bu gerilemede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.


Son Güncelleme: 19.05.2021 00:23
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Anahtar Kelimeler:
SamsunKoronavirüsVaka SayılarıKırmızı BölgeTuruncu BölgeTam Kapanma
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