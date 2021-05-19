Samsun’da vaka sayılarında büyük düşüş!

19 Mayıs 2021 Çarşamba 00:23
Koronavirüs
le mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de geçtiğimiz haftalarda düzenlenen tam kapanma
ydı. Tam kapanma sonrası birçok ilde görülen vaka sayıları
nda büyük bir düşüş yaşandı. Samsun
’un bu hafta açıklanan vaka sayılarındaki düşüş gözden kaçmadı. Samsun kırmızı bölge
den, turuncu bölge
ye düştü. 8-14 Mayıs vaka sayılarına göre Samsun’da vaka sayıları yüz binde 95,57’ye geriledi.
Samsun il Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç’un açıklamalarına göre Samsun’un rengi kırmızıdan turuncuya düştü, yani bölgede görülen koronavirüs riski önemli ölçüde azaldı. Oruç, tüm sağlık çalışanlarına ve bu gerilemede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.
Son Güncelleme: 19.05.2021 00:23
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