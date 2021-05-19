Samsun’da vaka sayılarında büyük düşüş!

le mücadele kapsamında alınan önlemlerden birisi de geçtiğimiz haftalarda düzenlenenydı. Tam kapanma sonrası birçok ilde görülennda büyük bir düşüş yaşandı.’un bu hafta açıklanan vaka sayılarındaki düşüş gözden kaçmadı. Samsunden,ye düştü. 8-14 Mayıs vaka sayılarına göre Samsun’da vaka sayıları yüz binde 95,57’ye geriledi.

Samsun il Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç’un açıklamalarına göre Samsun’un rengi kırmızıdan turuncuya düştü, yani bölgede görülen koronavirüs riski önemli ölçüde azaldı. Oruç, tüm sağlık çalışanlarına ve bu gerilemede emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

