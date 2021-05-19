Samsun'da üzerine ağaç düşen kişi ambulans helikopterle hastaneye götürüldü

Samsun’da ormanda ağaç kesen kişinin üzerine kestiği ağaç düştü. Sağlık ekiplerini arayarak yardım isteyen kişinin imdadına ambulanslı helikopter ekipleri koştu. Olay yerinden ambulanslı helikopter ile alınan kişi tedavisi için hastaneye götürüldü.

Olay Samsun’a bağlı Atakum ilçesi Kabadüz Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanlık alanda yakacak odun kesen 48 yaşındaki Barış K.’nin kestiği ağaç üzerine düştü. Ağacın üzerine düşmesi ile yaralanan Barış K. Sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine ambulans helikopteri ile olay yerine gidilerek yaralı bölgeden alındı.

Ambulans helikopter ile alınan ve Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Barış K. Tedavi altına alındı. Olayla ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.