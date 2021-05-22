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Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda uyuşturucu satıcılarına operasyon düzenlendiği belirtildi. Düzenlenen operasyonlar sonucunda 4 kişi gözaltına alınırken 3 kişinin tutuklandığı ve 1 kişinin adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı belirtildi.

22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:56
Samsun'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 3 tutuklama
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Samsun’da polis ekipleri tarafından uyuşturucu satıcılarına düzenlenen operasyonlar sonucunda 4 kişinin gözaltına alındığı açıklandı. Açıklamalarda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü mahkeme kararı ile tutuklandı denildi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalarda Narkotik Şubenin il genelinde torbacılara operasyon düzenlendiği açıklandı. İlkadım ilçesinde düzenlenen operasyonlarda Ö.K., S.K. ve B.G. ile temas ettiği belirlenen bir kişinin üzerinden 7 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Sorgulamalar sonrasında operasyon düzenleyen polis ekipleri 623 sentetik uyuşturucu hap ve satışlardan kazanılan 1055 TL nakit para ele geçirildi.

Zanlılar Ö.K., S.K. ve B.G.’nin sorgusu sonrasında E.K. isimli şahısta yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet işlemleri sonrasında mahkemeye sevk edilen 4 kişiden 3’ü tutuklanarak cezaevine gönderilirken E.K. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

 


Son Güncelleme: 22.05.2021 21:56
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