Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 167 gram uyuşturucu ele geçirilirken takipte olunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmalar devam ederken Hüseyin A. (38) sorgulamalar sonrasında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan N.A. İse adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.