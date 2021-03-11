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Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Samsun'da jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden birisi tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

11 Mart 2021 Perşembe 23:03
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Samsun’da geçtiğimiz günlerde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 2 kişiden birisi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun’un Bafra ilçesinde jandarma ekipleri tarafından belirlenen adrese yapılan uyuşturucu operasyonunda 167 gram uyuşturucu ele geçirilirken takipte olunan 2 kişi gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme ve soruşturmalar devam ederken Hüseyin A. (38) sorgulamalar sonrasında tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Şüpheli olarak gözaltına alınan N.A. İse adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:03
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Anahtar Kelimeler:
SamsunBafraUyuşturucuOperasyon1 Tutuklama
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