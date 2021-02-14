Samsun'da sahte polis ihbarı: 28 bin lira aldı

’un Çarşamba ilçesinde bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hareke geçti. Son olarak Sarıcalı Mahallesi’nde yaşayan baba ve kızının arayan dolandırıcı, baba kızı korkutup kendi hesabına para yatırmalarını istedi.

Baba kız, sahte polisin hesabına tam 28 bin lira yatırdı. Olayın ardından dolandırıldıklarını anlayan baba kız şikayette bulundu. Öte yandan söz konusu sahte polis hakkında daha öncede ihbarların geldiği ortaya çıktı. Ekipler sahte polis hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.