İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Son Dakika
Gara'da haince katledilen 13 Türk...
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347 personel alımı yapacak
Son Dakika
Tarım ve Orman Bakanlığı 2347...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan...
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda Turan'a verilen ceza için yaptığı itiraza ret kararı verdi!
TFF Tahkim Kurulu, Galatasaray'ın Arda...

Samsun'da sahte polis ihbarı: 28 bin lira aldı

Samsun’da kendisini sahte polis olarak tanıtan bir kişi vatandaşları dolandırdı. Sahte polis hakkında soruşturma başlatıldı.

14 Şubat 2021 Pazar 15:16
Samsun'da sahte polis ihbarı: 28 bin lira aldı
Takip Et:

Samsun’un Çarşamba ilçesinde bir kişi kendisini polis olarak tanıtıp, vatandaşları dolandırdı. Dolandırıldıklarını anlayan vatandaşların ihbarı üzerine ekipler hareke geçti. Son olarak Sarıcalı Mahallesi’nde yaşayan baba ve kızının arayan dolandırıcı sahte polis, baba kızı korkutup kendi hesabına para yatırmalarını istedi.

Baba kız, sahte polisin hesabına tam 28 bin lira yatırdı. Olayın ardından dolandırıldıklarını anlayan baba kız şikayette bulundu. Öte yandan söz konusu sahte polis hakkında daha öncede ihbarların geldiği ortaya çıktı. Ekipler sahte polis hakkında geniş çaplı soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 14.02.2021 15:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunSahte Polis
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 1 gün ertelendi!
Bartın'da yüz yüze eğitim yoğun kar yağışı ve buzlanmadan dolayı 1 gün ertelendi!
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
Gara'da haince katledilen 13 Türk vatandaşlarından 10 kişinin isimleri açıklandı.
İstanbul'da kar yağışı yüz yüze eğitimi etkiledi
İstanbul'da kar yağışı yüz yüze eğitimi etkiledi
Kayseri'de 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Kayseri'de 2 aracın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı!
Sakarya'da 2 kişinin tartışmasında silahlar patladı: 1 yaralı!
Sakarya'da 2 kişinin tartışmasında silahlar patladı: 1 yaralı!
Çanakkale'de kar nedeniyle çöken ahırda 40 hayvan telef oldu
Çanakkale'de kar nedeniyle çöken ahırda 40 hayvan telef oldu

Popüler Haberler

Masumlar Apartmanı'nın sevilen karakteri Naci ölüyor mu?
Maske takmama cezası ne kadardır?
30 Dakikada Sağlık iletişim ve WhatsApp hattı
BİM reyonlarında Pubg oyun setleri kaçırılmayacak fiyatlarla sizleri bekliyor
Sadakatsiz'in Derin'i diziden ayrılıyor mu?
Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık neden dizide yok? Beni Bırakma dizisi karakteri Tarık'ı kim canlandırıyor?
Masumlar Apartmanı’nın son bölümünde çalan şarkının sözleri nedir?
Carrefour marketten sevgililer gününe özel fırsatlar!
Sadakatsiz dizisinin 17. bölümünde çalan şarkı nedir?
Beni Bırakma dizisi başrol oyuncusu Emrah Akduman diziden neden ayrıldı?
Hekimoğlu dizisi Mahir kimdir? Serdar Orçin rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Okulların açılması ertelendi mi? 15 tatil süresi uzatıldı mı?
Azize dizisi neden yok? Azize dizisi bitti mi, yayından mı kaldırıldı? Azize neden final yaptı?
Instagram videoları nasıl indirilir? Video indirmek için pratik yöntemler
Esnek çalışma nedir? Kamuda esnek çalışma şartları ve kapsamı ne? Kimler esnek çalışma hakkına sahiptir?
Rapor parası hangi bankaya yatıyor? 2021 rapor parası hangi tarihler arasında yatar?
Doğum parası ne zaman alınır? 2021 Çalışan anneye doğum parası şartları nelerdir?
Akıllı telefon ile harika fotoğraf çekmek için dikkat edilmesi gerekenler
Aviva BES başvurusu sorgulama 2021
Findeks ücretsiz banka kredi notu sorgulama nasıl yapılır? Findeks notu kaç olmalı?
Çukur yeni sezonda diziden ayrılacak oyuncular kimler? Çukur 4. sezon yeni ve ayrılan oyuncuları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.