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Samsun'da rögar kapağından çıkan duman korkuttu!

Samsun'un İlkadım ilçesinde rögar kapaklarından duman çıkmaya başladı. Mahalleli metan gazı ve patlama riski nedeniyle korkarken olay yerine gelen ekipler yaptıkları incelemeler sonucunda olayı çözdüğünü ve dumanın tehlike arz etmediğini açıkladı.

08 Şubat 2021 Pazartesi 20:40
Samsun'da rögar kapağından çıkan duman korkuttu!
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Samsun’da yaşanan olayda sokak ortasında bulunan rögar kapağından çıkan duman tedirginlik yarattı. Vatandaşlar rögar kapağından çıkan dumanı metan gazı sanarak patlama riskine karşı önlem alırken yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine gelen ekipler olayı çözdü.

Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kale Mahallesi 144. Sokakta bulunan rögar kapağından sabah saatlerinde çıkan dumanlar korkuttu. Çıkan duman sonrasında kötü koku tüm mahalleyi kaplarken dumanı metan gazı sanan vatandaşlar korkuya kapıldı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri yaptıkları incelemeler sonucunda çıkan dumanın sıcak hava gazı olduğunu ortaya çıkardı. Yapılan incelemelerde bir hastanenin sıcak su boru hattının kanalizasyondan geçmesi gösterilirken daha önce de aynı konuda yapılan şikayetler olduğu ve hastanenin uyarılmasına rağmen durumu düzeltmediği ortaya çıktı.

Ekipler hastaneye bir uyarı daha gönderirken çıkan dumanın zararsız olduğunu anlayan mahalleli rahatladı.

 



Son Güncelleme: 08.02.2021 20:40
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadımRögar KapağıDuman
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