Samsun'da kontrolden çıkan araç su kanalına düştü

Samsun’da kontrolden çıkan hafif ticari araç, su kanalına düştü. Araç içinde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay öğlen saatlerde Samsun’a bağlı 19 Mayıs ilçesinde yaşandı. Samsun- Sinop yolu Sarıgazel’de seyir halinde gitmekte olan 31 yaşındaki Murat Güzel direksiyon hakimiyetini yitirdi. Güzel’in kullandığı 55 AZ 326 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Murat Güzel’i ilk müdahalenin ardından Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.