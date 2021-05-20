İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Samsun'da kontrolden çıkan araç su kanalına düştü

Samsun'a bağlı 19 Mayıs'ta kontrolden çıkan araç yoldan çıktı. Yol kenarında bulunan su kanalına devrilen aracın sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Emniyet ekipleri tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:26
Samsun'da kontrolden çıkan araç su kanalına düştü
Takip Et:

Samsun’da kontrolden çıkan hafif ticari araç, su kanalına düştü. Araç içinde bulunan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay öğlen saatlerde Samsun’a bağlı 19 Mayıs ilçesinde yaşandı. Samsun- Sinop yolu Sarıgazel’de seyir halinde gitmekte olan 31 yaşındaki Murat Güzel direksiyon hakimiyetini yitirdi. Güzel’in kullandığı 55 AZ 326 plakalı araç kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan su kanalına devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü Murat Güzel’i ilk müdahalenin ardından Samsun On Dokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bir kişinin yaralandığı kaza ile ilgili emniyet ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 23:26
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunKaza
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
En güzel 19 Mayıs mesajları, resimli sözleri 2021 - 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
19 Mayıs mesajları: kısa, uzun, resimli 19 Mayıs mesajları
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Sofi Nurettin kimdir? Sofi Nurettin öldü mü?
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Yine Pandemi tedbirlerini tiye alan bir 'ayrıcalıklılar' cenazesi!
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Gözler Kabine Toplantısına Çevrildi
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?
Sedat Peker'in masasındaki Aptallar Erken Ölür kitabının konusu nedir, yazarı kimdir?

Popüler Haberler

Maraşlı yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Maraşlı yeni bölümde neler olacak?
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı izle! Kağıt Ev 6. Bölüm fragmanı izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 7. bölüm TRT 1 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Bir Zamanlar Kıbrıs yeni son bölüm izle
Bir Zamanlar Kıbrıs 8.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti TRT 1
Camdaki Kız 6. bölüm Kanal D canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Camdaki Kız yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 63. bölüm Fox TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Mucize Doktor yeni son bölüm izle
Mucize Doktor 64.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Fox TV
Alev Alev 27. bölüm Show TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Alev Alev yeni son bölüm izle
Alev Alev 28.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Show TV
Akrep 22. bölüm Star TV canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Akrep yeni son bölüm izle
SGK emekli kaplıca tedavisi karşılayan kaplıcalar hangileri 2021
PTT borç yapılandırma ve transfer kredisi Mayıs 2021
TRT EBA TV ortaokul canlı yayın akışı 15 Mayıs 2021 Cumartesi EBA TV'de bugün yayınlanacak dersler
WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenlerin WhatsApp hesapları silecek mi?
Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek Başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 3.000 TL ve 5.000 TL Hibe Destek için şartlar nelerdir? Pandemi destek parası 3.000 TL ile 5.000 TL kimlere veriliyor?
Bir Zamanlar Çukurova 98.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti ATV
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
Camdaki Kız 7.bölüm fragmanı ve 27 Mayıs 2021 Perşembe özeti Kanal D
Rüyada büyük fare görmek görmek neye işaret eder? Rüyada büyük fare görmenin anlamları ve yorumları
Kamu ve özel bankaları arasında en uygun faiz imkanı olan bankalar 20 Mayıs 2021 Perşembe

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.