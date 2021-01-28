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Samsun'da gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı

Samsun’da bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Saldırıya uğrayan 33 yaşındaki genç adam ağır yaralandı.

28 Ocak 2021 Perşembe 00:34
Samsun'da gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişi ağır yaralandı
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Samsun’un İlkadım ilçesine bağlı Kökçüoğlu Mahallesinde saat 20:30 sularında 33 yaşındaki Kürşat H.U isimli vatandaş silahlı saldırıya uğradı. Sol göğüs, sağ karın boşluğu ve bacağından vurulan adam ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipler yaralı adamı hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri ise nedeni henüz bilinmeyen saldırı hakkında soruşturma başlattı. Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenildi. Yaralı adamın durumu ise kritik.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 00:34
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Anahtar Kelimeler:
SamsunSilahlı Saldırı
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