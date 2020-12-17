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Samsun'da feci ölüm! 54 yaşındaki din görevlisi 5.kattan düşerek yaşamını yitirdi

Samsun'da 54 yaşındaki din görevlisi Metin Ömür, 5.kattan düşerek yaşamını yitirdi.

17 Aralık 2020 Perşembe 15:59
Samsun'da feci ölüm! 54 yaşındaki din görevlisi 5.kattan düşerek yaşamını yitirdi
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Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasammun Mahallesi’nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre Samsun İl Müftülüğü’nde memur olarak çalışan 54 yaşındaki Metin Ömür, 5.kattaki evinin penceresinden düştü.

Komşuları gördü

Sabah erken saatlerde diğer apartman sakinleri şiddetli bir ses duydular. Pencereden baktıklarında komşuları Metin Ömür’ü sırt üstü yatar şekilde görünce sağlık ekiplerine haber verdiler. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk incelemelerinde Metin Ömür’ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

3 çocuk babası 54 yaşındaki Metin Ömür’ün tansiyon hastası olduğu öğrenildi. Metin Ömür’ün cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



Son Güncelleme: 17.12.2020 15:59
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIlkadımMetin ömürSamsun Il Müftülüğü
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