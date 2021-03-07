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Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden İbrahim Zarap'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!

Samsun'da 3 yıl önce ayrıldığı eski eşi E.M.'yi (24), sokak ortasında öldüresiye darp eden İbrahim Zarap (27), yakalanarak gözaltına alınmıştı. Adliyeye sevk edilen Zarap'ın ilk ifadesi ortaya çıktı. Zanlının polise verdiği ifadesi ise kan dondurdu.

07 Mart 2021 Pazar 11:27
Samsun'da eski eşini öldüresiye darp eden İbrahim Zarap'ın ilk ifadesi ortaya çıktı!
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Samsun'a bağlı Canik ilçesinde 3 yıl önce boşandığı eşi E.M.'ye sokak ortasında saldıran ve onu öldüresiye darp eden İbrahim Zarap'ın şiddet olayının göründüğü görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Görüntülerde darp ederek yere düşürdüğü kadını defalarca tekmeleyen saldırganın bu görüntüleri sosyal medyada paylaşıldıktan sonra ekipler harekete geçti.

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri 5 yaşındaki kızının gözleri önünde öldüresiye darp edilen talihsiz kadını ambulansa alarak hastaneye kaldırırken, olayı hemen ardından çevredeki vatandaşlar tarafından kaçarken yakalanan İbrahim Zarap ise polise teslim edildi. Emniyete götürülen zanlının polise verdiği ilk ifadesi ise kan dondurdu.

İbrahim Zarap'ın polisteki ifadesinde kızını teslim alırken eşinin bir daha kendisine göstermeyeceğini söylediği ve bu sözler üzerine öfkelendiği ve sinir krizi geçirdiği için eski eşini darp ettiğini söylediği öğrenildi. Olayın hemen ardından çevredekiler tarafından da kendisi darp edildiği için onlardan şikayetçi olacağını belirten İbrahim Zarap'ın adli makamlara sevk edildiği bildirildi.

Sosyal medyayı #kadınaşiddetehayır etiketiyle ayağa kaldıran olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından kadının sağlık durumu hakkında açıklama gelirken Adalet Bakanı Abdülhamit Gül başta olmak üzere tüm bakanlar ve milletvekilleri olaya tepkilerini dile getirerek şahıs hakkında gereğinin yapılacağını bildirdiler. Samsun Valisi, Canikli Kaymakamı tarafından yapılan açıklamalarda ise failin yakalanarak adalete teslim edildiği ve hukukun gereğini yapacağını söylediler.

Kafatasında ve yüzünde aldığı darbeler nedeniyle ezikler oluşan genç kadının tedavisinin ardından Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'nde müşahede altına alındığı öğrenilirken talihsiz kadının olayın şokunu henüz atlatamadığı ve konuşamadığı bildirildi.

 



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:27
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Anahtar Kelimeler:
SamsunIbrahim ZarapKadın şiddetiDarpIlk Ifadesi
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