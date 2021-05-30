İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Samsun’da dehşet! Eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Samsun’un Bafra ilçesinde eşini 25 bıçak darbesi ile öldüren cani koca polis ekipleri tarafından yakalandı. 2 çocuk annesi Kamile Y. acı şekilde hayata veda etti.

30 Mayıs 2021 Pazar 17:39
Samsun’da dehşet! Eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü
Takip Et:

Edinilen bilgilere göre Samsun’un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Şehir Piyade Er Alahattin Koçak Sokak’ta sabah saatlerinde aile dehşeti yaşandı. 36 yaşındaki Faruk Y. eşi Kamile Y. (33) ile tartıştıktan sonra eşini 25 bıçak darbesi ile katletti.

2 çocuk annesi Kamile Y.’nin seslerini duyan apartman sakinleri polis ve 112’ye haber verdi. İhbar üzerine Emirefendi Mahallesi’ne gelen ekipler ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Faruk Y. olay sonrası kaçarken polis ekipleri saklandığı yerden cani kocayı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken 36 yaşındaki 2 çocuk sahibi anne Bafra’da bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Kamile Y.'nin ailesi sinir krizi geçirirken olayın peşini bırakmayacağını açıkladılar.


Son Güncelleme: 30.05.2021 17:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunBafra25 Bıçak
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı
Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Esnek çalışma nedir? Kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma dönemi ile neler değişecek?
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Emekliye seyyanen zam konusunda son gelişmeler ne? Türkiye Emekliler Derneğinden seyyanen zam önerisi!
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
Deniz veya havuza girilebilir mi? Koronavirüsün su yoluyla bulaşma riski var mı?
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası
QNB Finansbank 0,79 faizli uzun vadeli borç transfer ve yapılandırma kredi kampanyası

Popüler Haberler

BİM'de satılacak Kumtel yağlı radyatör nasıl, alınır mı?
Bugün hangi maçlar var? 30 Mayıs 2021 Pazar Hangi maç hangi kanalda?
Seksenler Mikser Melahat kimdir? Özlem Tokaslan gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Arnavutluk'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Esenler'de kan dondurucu olay 4 aylık hamile kadın otomobilden atıldı
Gönül Dağı dizisinin başrolü Gülsim Ali İlhan'ın ünlü sevgilisi ortaya çıktı
İŞKUR üzerinden vasıflı vasıfsız 50 Bin personel alımı yapılacak! 30 Mayıs 2021 Pazar
Kanada'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
En kolay kredi veren bankalar ve Kolay kredi alabilmek için gereken şartlar 2021
Tozkoparan İskender 25. bölüm TRT 1 canlı izle – 30 Mayıs 2021 Pazar tek parça Tozkoparan İskender yeni son bölüm izle
Akrep dizisi Şahin (Taha Baran Özbek) kimdir?
Kırmızı Oda dizisinde Hüseyin karakterine Baran Can Eraslan hayat veriyor
Gönül Dağı dizisi Döndü kimdir? Feyza Işık'ın yer aldığı diziler
Arka Sokaklar dizisine katılan Emre Törün kimdir? Civan karakteri kimdir?
Emanet dizisi Cansu karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Rüya Coriç kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Hobbit 3 filmi konusu nedir? Hobbit 3 Beş Ordunun Savaşı hangi kitaptan uyarlama? Hobbit 3 konusu ve oyuncuları
31 Mayıs 2021 Pazartesi TJK at yarışı bülteni belli oldu mu? TJK 31 Mayıs Pazartesi at yarışı programı
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2021
Acemi Anneler dizisinin Beyza'sı Melis Yıldıran'ın hayat hikayesi!
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Zeynep Naz Eyüpoğlu hakkında bilgiler
Survivor Barış kimdir? Barış Özbek nereli, yaşı kaç?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.