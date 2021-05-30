Samsun’da dehşet! Eşini 25 bıçak darbesiyle öldürdü

Edinilen bilgilere göre Samsun’un Bafra ilçesi Emirefendi Mahallesi Şehir Piyade Er Alahattin Koçak Sokak’ta sabah saatlerinde aile dehşeti yaşandı. 36 yaşındaki Faruk Y. eşi Kamile Y. (33) ile tartıştıktan sonra eşini 25 bıçak darbesi ile katletti.

2 çocuk annesi Kamile Y.’nin seslerini duyan apartman sakinleri polis ve 112’ye haber verdi. İhbar üzerine Emirefendi Mahallesi’ne gelen ekipler ağır yaralanan kadını hastaneye kaldırdı.

Faruk Y. olay sonrası kaçarken polis ekipleri saklandığı yerden cani kocayı yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürerken 36 yaşındaki 2 çocuk sahibi anne Bafra’da bulunan özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Kamile Y.'nin ailesi sinir krizi geçirirken olayın peşini bırakmayacağını açıkladılar.



