Samsun'da DAEŞ operasyonu: 14 Iraklı tutuklandı

Samsun İl emniyet Müdürlüğü tarafından alınan ihbarlar sonrasında DAEŞ operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon ve gözaltılar sonrasında Irak uyruklu olan 14 terörst gözaltına alındı.
Yakalanan 14 terörist sağlık kontrolleri sonrasında emniyete sorgulanmak üzere getirildi. Yakalanan teröristlerin kaldığı evlerde çok sayıda dijital materyal bulunurken haberleşmek için kullanılan telefonlara incelenmek üzere el konuldu.
Soruşturmalar devam ederken yakalanamayan 2 teröristin halen arandığı belirtildi.
Son Güncelleme: 21.09.2020 14:10