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Samsun'da DAEŞ operasyonu: 14 Iraklı tutuklandı

Samsun İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen DAEŞ operasyonunda Iraklı olduğu belirtilen ve terör örgütüne üye olan 14 terörist tutuklandı. Tutuklular sağlık kontrolü için hastaneye gönderildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete gönderildi.

21 Eylül 2020 Pazartesi 14:10
Samsun'da DAEŞ operasyonu: 14 Iraklı tutuklandı
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Samsun İl emniyet Müdürlüğü tarafından alınan ihbarlar sonrasında DAEŞ operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyon ve gözaltılar sonrasında Irak uyruklu olan 14 terörst gözaltına alındı.


Samsun Terörle Mücadele(TEM) ekipleri tarafından İlkadım ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda DAEŞ’e üye olan Türkiye’de bombalı saldırı düzenlemek için gelen teröristlerin bulunduğu farklı adreslere eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Terör örgütü DAEŞ’e üye olan ve Türkiye’de hazırlık yaptığı kesinleşen Iraklı 14 kişi yakalanarak tutuklandı.

Yakalanan 14 terörist sağlık kontrolleri sonrasında emniyete sorgulanmak üzere getirildi. Yakalanan teröristlerin kaldığı evlerde çok sayıda dijital materyal bulunurken haberleşmek için kullanılan telefonlara incelenmek üzere el konuldu.

Soruşturmalar devam ederken yakalanamayan 2 teröristin halen arandığı belirtildi.



Son Güncelleme: 21.09.2020 14:10
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Anahtar Kelimeler:
SamsunDaeş üyeleri14 Tutuklama
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