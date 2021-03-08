İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Samsun'da bir kişi sokakta ölü bulundu!

Samsun'da sabaha karşı yapılan ihbarları değerlendiren polis ekipleri sokakta bir kişinin cansız bedenini buldu. Şahsın ölüm nedeni otopsi sonrasında açığa çıkacak denilirken ekipler olay ile ilgili soruşturma başlattı.

08 Mart 2021 Pazartesi 01:19
Samsun'da bir kişi sokakta ölü bulundu!
Takip Et:

Samsun’da yerde hareketsiz yattığı ihbar edilen kişinin öldüğü belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda polislere ihbar yapıldı. Polisler yüz üstü yatan şahsın öldüğünü belirledi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.30’da polislere yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine giden ekipler yerde yüz üstü yatan şahıs için harekete geçti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken Hacı Kurt Akın isimli kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Akın’ın ölüm nedeninin kesin olarak anlaşılması için otopsi yapılacağı belirtildi.

 



Son Güncelleme: 08.03.2021 01:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SamsunIhbarSokakölüBulundu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Prof. Dr. Orhan Şen açıkladı! Çarşamba’dan itibaren yağışlar gelecek.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Kavga ettiği esnafı binanın 12. Katından aşağı itti.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Erdoğan’dan açıklama geldi. Turizm sektörü için tarih verdi.
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Suriye krizinin 10. senesinde Türkiye Uluslararası topluma Mülteci yükünü yalnızca bize yıkamazsınız diyerek seslendi!
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
Feyzioğlu; Yıldızları tarif eden değil, yıldızlara erişmeyi sağlayacak bir plan
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi
2021 EYT son durum ne? Emeklilikte Yaşa Takılanlar nedir? 2021 EYT hakkında son dakika gelişmesi

Popüler Haberler

Ziraat Bankası faizsiz kredi avantajları 8 Mart 2021 Pazartesi
Kenya asgari ücreti ne kadar?
2021 Makedonya asgari ücret ne kadar?
Ek 5 tarım sigortası güncel tutarları ne kadar? 2021 Ek 5 tarım sigortası hakkında detaylar
Şeref Bey dizisi nerede çekiliyor? Şeref Bey dizi çekim seti hangi ilde?
İkea mağaza çalışma saatleri 2021
Sihirli Annem Ceren Kimdir? Cemre Demircan hakkında bilgiler
Part time çalışana kıdem tazminatı ödemesi yapılır mı? 2021
Türk Telekom interneti nereye şikayet edebilirim?
Belediye memurları eğitim düzeyi şartları nelerdir? 2021 Belediyelerde kadrolu memur nasıl olunur?
Sadakatsiz dizisi Suna kimdir?
Sokağa çıkma yasağı ne zaman saat kaçta bitiyor?
En düşük faizle kredi kartı borcu kapatma kredisi veren bankalar
Aselsan Konya Silah Sistemleri Fabrikası ne zaman hizmete açılacak?
Migros, Kahve Dünyası, Carrefour ve Metro marketlerin yılbaşı sepetleri ve fiyatları
Çocuklarda ölüm aylığı hangi hallerde kesilir?
Star TV canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Kanal D canlı yayın akışı 8 Mart 2021 Pazartesi Kanal D'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi Güncel altın fiyatları 8 Mart 2021 Pazartesi – Çeyrek altın, gram altın fiyatı ve altın ons fiyatı
BİM 8 Mart 2021 Pazartesi aktüel ürünler broşürü hangi gün indirimde?
Bugün gram altın ne kadar oldu? 8 Mart 2021 Pazartesi güncel kapalı çarşı gram altın fiyatları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.