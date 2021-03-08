Samsun'da bir kişi sokakta ölü bulundu!

Samsun’da yerde hareketsiz yattığı ihbar edilen kişinin öldüğü belirlendi. Ekipler tarafından yapılan incelemeler sonucunda polislere ihbar yapıldı. Polisler yüz üstü yatan şahsın öldüğünü belirledi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesinde meydana geldi. Sabaha karşı saat 05.30’da polislere yapılan ihbarlar sonrasında olay yerine giden ekipler yerde yüz üstü yatan şahıs için harekete geçti. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edilirken Hacı Kurt Akın isimli kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Akın’ın ölüm nedeninin kesin olarak anlaşılması için otopsi yapılacağı belirtildi.