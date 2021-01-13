Samsun'da bir araç aydınlatma direğine çarptı: 3 yaralı

Samsun’da yaşanan trafik kazasında direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucunda 3 kişinin yaralandığı açıklanırken yararlıların hastaneye sevk edildiği belirtildi.

Yaşanan trafik kazası Samsun’un İlkadım ilçesinde saat 18.00’da gerçekleşti. Alınan bilgilere göre Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı yönünde ilerleyen ve İlkay D.’nin kullandığı 55 VG 644 plakalı araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrasında aydınlatma direğine çarptı. Kazayı gören vatandaşlar kısa sürede polis ve 112 ekiplerine ihbarda bulunurken ekipler kaza sonucunda araçta bulunan 3 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahaleler sonrasında Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildiği açıklandı.