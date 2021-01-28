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Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun'da yaşanan bıçaklı kavgada aralarında husumet bulunan kişilerin tartışması kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 2 kişi yaralanırken yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi.

28 Ocak 2021 Perşembe 02:09
Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Samsun’da gerçekleşen bıçaklı kavgada 2 kişinin yaraladığı açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yaşanan olay, Samsun Çarşamba’ya bağlı Güneşli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre R.Ş.(33) isimli şahıs husumetli olduğu R.Ş(70) ve A.Ş.(41)’i ekmek bıçağı ile yaraladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Bıçaklı R.Ş. için jandarma ekipleri harekete geçerken suçlu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.

 



Son Güncelleme: 28.01.2021 02:09
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Anahtar Kelimeler:
SamsunçarşambaBıçaklı Kavga2 Yaralı
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