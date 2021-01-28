Samsun'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Samsun’da gerçekleşen bıçaklı kavgada 2 kişinin yaraladığı açıklandı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtilirken hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi.

Yaşanan olay, Samsun Çarşamba’ya bağlı Güneşli mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre R.Ş.(33) isimli şahıs husumetli olduğu R.Ş(70) ve A.Ş.(41)’i ekmek bıçağı ile yaraladı. Yapılan ihbarlar üzerine olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri yaralı 2 kişiyi Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırdı. Bıçaklı R.Ş. için jandarma ekipleri harekete geçerken suçlu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklandı.