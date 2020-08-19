Samsun'da belediye önünde silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Samsun’un Canik ilçesinde belediye binasının önünde darp edilen kişi kendisine açılan silahlı saldırı sonucunda hayatını kaybetti. Seken kurşunun hedefinde kalan bir belediye meclis üyesi ise aldığı yarayla hastaneye kaldırıldı.

Belediye önünde tespit edilemeyen bir sebeple H.Ü, elinde silahlı kişilerin saldırısına uğradı. Üzerine pompalı tüfekle ateş açılan H.Ü. olay sonucunda ağır yaralandı.

Bu esnada pompalı tüfekten seken kurşun çay ocağı yanındaki Belediye Meclis üyesi C.G.’nin bacağına isabet etti. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan H.Ü. yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik güçleri S.T. ile A.C.’yi gözaltına alarak işlemlerini yapmak üzere emniyete götürdü.