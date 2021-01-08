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Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı

Samsun’da korkunç kaza! Belediye işçilerini taşıyan servis aracı yokuş aşağı gittiği yolda frenlerinin patlaması sonucu elektrik direğine çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi ise yaralandı.

08 Ocak 2021 Cuma 15:59
Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı
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Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesinde bu sabah gerçekleşen kazada Serdar Uzuner’in kullandığı servis aracı ramda aşağı giderken frenleri patladı. Frenleri patlayan araçta sürücü Serdar Uzunuer direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç aydınlatma direğine çarptı.

Elektrik direğine çarpan araç yol ortasına doğru devrildi. Korkunç kaza can pazarı yaşanırken olay yerinde 2 kişi hayatını kaybetti. Çevre sakinleri ekiplere haber verirken olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekibi geldi. Kazada yaralanan 22 kişi çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Dağlı açıklamasında Atakum belediyesine ait bir servis aracında gerçekleşen kazada hayatını kaybeden 2 işçiye rahmet dilerken yaralanan 22 kişiye de geçmiş olsun dileklerini iletti.



Son Güncelleme: 08.01.2021 15:59
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Anahtar Kelimeler:
KazaSamsunBelediye Servis AracıAtakum
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