Samsun'da belediye işçilerini taşıyan servis aracı kaza yaptı: Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybederken 22 kişi yaralandı

Samsun’un Atakum ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi Ferhat Caddesinde bu sabah gerçekleşen kazada Serdar Uzuner’in kullandığı servis aracı ramda aşağı giderken frenleri patladı. Frenleri patlayan araçta sürücü Serdar Uzunuer direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç aydınlatma direğine çarptı.
Kazayla ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı. Öte yandan Samsun Valisi Zülkif Dağlı sosyal medya üzerinden bir açıklama yaptı. Vali Dağlı açıklamasında Atakum belediyesine ait bir servis aracında gerçekleşen kazada hayatını kaybeden 2 işçiye rahmet dilerken yaralanan 22 kişiye de geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Güncelleme: 08.01.2021 15:59