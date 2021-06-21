Samsun’da bayrak hırsızı!

Samsun’da kimliği belirlenemeyen bir kişi şehitlikten Türk bayrağı çaldı.
21 Haziran 2021 Pazartesi 19:30
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Samsun’un İlkadım ilçesinde olan Asri Mezarlığı Şehitliğinde gerçekleşen olayda verilen bilgiler sadece bir mezardan Türk bayrağının çalındığı yönünde. Kabir görevlileri bayraklardan birinin olmadığını anlayıp yetkililere haber verdikten sonra olay yerine gelen yetkililer gerekli incelemelerde bulundu.
Verilen bilgiler hırsızın 30 yaşı civarında olduğu ve bir araçla birlikte kabire gelip gittiği yönünde.
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