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Samsun'da araziye giren inekler nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi boynundan yaralandı!

Samsun'da uzun zamandır konuşmadığı komşusunun ineklerinin arazine girmesi sonrasında uyarıda bulunan vatandaş aldığı kazma darbesi sonrasında kavgaya tutuştu. İneğin sahibi sinirine hakim olamayarak tabancası ile komşusuna 3 el ateş ederken kurşunlardan birisi arazi sahibinin boynuna geldi. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırıldı.

14 Ekim 2020 Çarşamba 22:12
Samsun'da araziye giren inekler nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi boynundan yaralandı!
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Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kuloğlu Mahallesinde gerçekleşen olayda komşu bahçe sahipleri arasında kavga çıktı. Çıkan tartışmada kısa sürede silahlar konuşurken 75 yaşında ki yaşlı adam yaralandı.

Olayı gören vatandaşların iddialarına göre Sarıyurt Mahallesinde yaşayan İ.C.(75)’nin bahçesine uzun zamandır konuşmadığı A.C’nin ineği girdi. İnekleri bahçesinden çıkarması için A.C.’yi uyaran İ.C. arasında sözlü tartışma yaşandı.


Tartışma kısa sürede kavga dönüşürken A.C. İ.C’ye kazama ile vurdu. İ.C. ise elinde ki kazma ile A.C.’nin kafasına vurunca A.C. belinden çıkardığı tabanca ile 75 yaşında ki İ.C.’ye 3 el ateş açtı. Boynundan vurulduktan sonra yere düşen İ.C.’nin imdadına kısa sürede 112 ekipleri ve polis ekipleri gelirken şüpheli A.C. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

Jandarma ve polis ekipleri olay sonrasında kaçan A.C’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı ve kavga ile ilgili inceleme başlattı.

 



Son Güncelleme: 14.10.2020 22:12
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Anahtar Kelimeler:
SamsunSilahlı Kavga1 YaralıArazi Kavgası
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