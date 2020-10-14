Samsun'da araziye giren inekler nedeni ile çıkan silahlı kavgada 1 kişi boynundan yaralandı!

Samsun’un Tekkeköy ilçesi Kuloğlu Mahallesinde gerçekleşen olayda komşu bahçe sahipleri arasında kavga çıktı. Çıkan tartışmada kısa sürede silahlar konuşurken 75 yaşında ki yaşlı adam yaralandı.
Olayı gören vatandaşların iddialarına göre Sarıyurt Mahallesinde yaşayan İ.C.(75)’nin bahçesine uzun zamandır konuşmadığı A.C’nin ineği girdi. İnekleri bahçesinden çıkarması için A.C.’yi uyaran İ.C. arasında sözlü tartışma yaşandı.
Jandarma ve polis ekipleri olay sonrasında kaçan A.C’yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı ve kavga ile ilgili inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 14.10.2020 22:12