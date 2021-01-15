Samsun'da 63 yaşındaki kadının üzerinden 1 kilo esrar çıktı

’un Çarşamba ilçesine bağlı Namazlı Mahallesi’nde Jandarma ekipleri tarafındanoperasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 63 yaşında G.A isimli kadının evinde yapılan aramalarda 1 kilo esrar ele geçirildi. 1 kilo esrarın yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabancada yapılan aramalarda bulundu.

63 yaşındaki kadın ve yanında bulunan 47 yaşındaki Y.A isimli şahıs gözaltında alındı. G.A isimli 63 yaşındaki kadın mahkeme tarafından tutuklanırken yanında bulunan 47 yaşında Y.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.