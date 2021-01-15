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Samsun'da 63 yaşındaki kadının üzerinden 1 kilo esrar çıktı

Samsun’da jandarma ekipler tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda bir kadının üzerinden 1 kilo esrar çıktı.

15 Ocak 2021 Cuma 16:47
Samsun'da 63 yaşındaki kadının üzerinden 1 kilo esrar çıktı
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Samsun’un Çarşamba ilçesine bağlı Namazlı Mahallesi’nde Jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 63 yaşında G.A isimli kadının evinde yapılan aramalarda 1 kilo esrar ele geçirildi. 1 kilo esrarın yanı sıra 1 adet ruhsatsız tabancada yapılan aramalarda bulundu.

63 yaşındaki kadın ve yanında bulunan 47 yaşındaki Y.A isimli şahıs gözaltında alındı. G.A isimli 63 yaşındaki kadın mahkeme tarafından tutuklanırken yanında bulunan 47 yaşında Y.A adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Son Güncelleme: 15.01.2021 16:47
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Anahtar Kelimeler:
SamsunUyuşturucu
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