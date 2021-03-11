Samsun'da 5 adliye personelinin Covid-19 testleri pozitif çıktı! Adliye alarma geçti!

Samsun’da bir adliyede görevli 5 personelin Covid-19 testleri pozitif çıktıktan sonra Adliyede kırmızı alarm verildi. Tüm adliye personellerinin koronavirüs testi olması gerektiği aktarılırken aynı zamanda adliyede yapılacak işlemlere geçici süre ile ara verildiği açıklandı.

Samsun’un Bafra ilçesinde bulunan adliyede görevli 5 personelin koronavirüs testleri pozitif çıktı. Testleri pozitif çıkan personeller sonrasında adliyeye filyasyon ekibi sevk edilirken adliyeye giriş ve çıkış yapan tüm personel ve vatandaşlar için testler yapılmaya başlandı.