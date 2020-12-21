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Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran cinayet!

Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde bipolar bozukluk teşhisi konan hasta, oda arkadaşını uykusundayken yastıkla boğarak öldürdü. Cinayeti işledikten sonra hastanenin temizlik görevlisine haber veren hasta, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı.

21 Aralık 2020 Pazartesi 12:42
Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi'nde kan donduran cinayet!
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Samsun Ruh Sağlığı Hastanesi’nde tedavi altına alınmış olan bir kadın, aynı odada kaldığı kadını uykusunda boğarak öldürdü.

İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesin’de yer alan Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi’nde meydana gelen olay gece 04.30 sularında yaşandı. Elde edilen bilgilere göre, bipolar bozukluk teşhisi konan ve 2 aydır hastanede yatarak tedavi altına alınan 28 yaşındaki Arife K., 1 senedir şizofreni teşhisi ile yatarak tedavi gören oda arkadaşı Nadiye Yıldız’ı yastıkla boğarak öldürdü. Arife K., hastanede çalışmakta olan temizlik görevlisine giderek 46 yaşındaki Nadiye Yıldız’ı boğarak öldürdüğünü söyledi. Bunun üzerine hastaneye emniyet ekipleri gelerek gerekli işlemleri başlattı.

Olay ardından Arife K., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından gözaltına alınırken, Nadiye Yıldız’ın cenazesi ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna nakledildi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 12:42
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Anahtar Kelimeler:
CinayetSamsun
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