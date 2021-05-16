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Şampiyonluk kutlayan Beşiktaşlı taraftarlara bekçilerden silahlı müdahale

Beşiktaş'ın şampiyon olmasıyla birlikte sokağa dökülen taraftarlar bekçilerin sert müdahalesiyle karşı karşıya kaldılar. Eyüpsultan'da taraftarların kutlamalarına müdahale eden bekçiler havaya rastgele ateş açarken bazı vatandaşlar bekçilere tepki gösterdi.

16 Mayıs 2021 Pazar 13:40
Şampiyonluk kutlayan Beşiktaşlı taraftarlara bekçilerden silahlı müdahale
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Süper Lig'i şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş'ta, hakimin son düdüğü çalmasıyla birlikte sokağa dökülerek şampiyonluk kutlamalarında başladılar. Vodafone Park'ın çevresinde kutlanan şampiyonluk sevinci bir çok il ve ilçelerde de yaşandı.

Şampiyonluk kutlamaları için konvoylar eşliğinde Beşiktaş'a gelen taraftarlar stadın etrafında toplandı ve meşaleler yakarak şampiyonluk sevinci yaşadılar. Taraftarların bir bölümü ise Beşiktaş Çarşı'da kutlamalarında devam ettiler.

İstanbul'un bir çok ilçesinde de siyah-beyazlı taraftarlar sokaklara çıkarken, Eyüpsultan'da kutlamalara katılan taraftarlar bekçi müdahaleleriyle karşılaştı. Bekçiler rastgele havaya ateş açarak taraftarları dağıtmak isterken bazı vatandaşlar bekçilere tepki gösterdi.


Son Güncelleme: 16.05.2021 13:40
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Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞampiyonKurlamaBekçiMüdahale
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