Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi

1.Lig de oynayan Giresunspor ve Adana Demirspor kazandıkları maç sonucunda sonucun da kazanarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazandılar. Bunun üzerine Giresunlular ve Adana taraftarları sokaklara çıkarak kutlama yaptılar.

Cumartesi günü oynanacak maçlar sonucunda da şampiyon belli olacağından taraftarlarda kutlamalar yapmak istiyor. Süper Lig de oynanan 3 büyük takımın maçı İstanbul da gerçekleşeceğinden şampiyonluk kutlamaları yapılacağı bekleniyor.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi.

"Cumartesi günü bir diplomasiye ihtiyaç var" diyen Süleyman Soylu şöyle konuştu, "Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağolsun hem Giresunlular, hem de Adanalılar bunu çok minimum ölçekte tuttular. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı.

Şampiyonluk yarşında olan üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir."