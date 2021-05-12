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Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi

Şampiyonluk yolunda giden takımların son haftaya gelmesi ile taraftarlarda heyecan arttı. Tam kapanma sürecinde oynanacak son maç için meraklar arttı. Hangi takımın şampiyon olacağı belli olmasa da şampiyonluk hazırları taraftarlar tarafından yapılmaya başladı. Kutlamalar için gerekli açıklama İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan geldi. Konu hakkında detaylar haberimizde

12 Mayıs 2021 Çarşamba 18:36
Şampiyonluk Kutlamaları Hakkında Açıklama Süleyman Soylu'dan Geldi
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1.Lig de oynayan Giresunspor ve Adana Demirspor kazandıkları maç sonucunda sonucun da kazanarak Süper Lig’e çıkmaya hak kazandılar. Bunun üzerine Giresunlular ve Adana taraftarları sokaklara çıkarak kutlama yaptılar.

Cumartesi günü oynanacak maçlar sonucunda da şampiyon belli olacağından taraftarlarda kutlamalar yapmak istiyor. Süper Lig de oynanan 3 büyük takımın maçı İstanbul da gerçekleşeceğinden şampiyonluk kutlamaları yapılacağı bekleniyor.

Bunun üzerine İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan açıklama geldi. Şampiyonluk kutlamalarının tam kapanma döneminden sonra yapılması hususunda tedbir alınması gerektiğini düşünüyorum" dedi. 

"Cumartesi günü bir diplomasiye ihtiyaç var" diyen Süleyman Soylu şöyle konuştu, "Şampiyonluk kutlamaları sokağa taşarsa... Sağolsun hem Giresunlular, hem de Adanalılar bunu çok minimum ölçekte tuttular. Sokakta görüntüler oldu ama her tarafa yayılmış bir görüntü olmadı. 

Şampiyonluk yarşında olan üç takım da İstanbul'da. Türkiye'de de aynı şekilde olacak. İstanbul, bu konuda bir ilke kararı üretirse hep beraber oturup bir çağrıda bulunursak tam kapanma dönemine bir halel gelmeden, tam kapanmanın akabinde yapılabilir."


Son Güncelleme: 12.05.2021 18:36
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Anahtar Kelimeler:
MaçŞampiyonKutlama
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