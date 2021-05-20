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Salgın tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) salgın tedbirlerini eleştiren Viranşehir savcısı Eyüp Akbulut’u görevinden uzaklaştırdı. Koronavirüs tedbirlerinin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Eyüp Akbulut, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

20 Mayıs 2021 Perşembe 17:23
Salgın tedbirlerini eleştiren Eyüp Akbulut görevinden uzaklaştırıldı
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Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabı üzerinden koronavirüs tedbirleriyle alakalı yaptığı eleştiri açıklamalarından dolayı sosyal medyanın gündemine oturan Viranşehir SavcıEyüp Akbulut, bu açıklamalarından dolayı HSK 2. Dairesi tarafından görevinden uzaklaştırılma kararı alındı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) salgın tedbirlerini eleştiren Viranşehir savcısı Eyüp Akbulut’u görevinden uzaklaştırdı. Koronavirüs tedbirlerinin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Eyüp Akbulut, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.

Viranşehir savcısı Eyüp Akbulut, aşılanmayı ve maske takmayı eleştirirken koronavirüs salgınıyla alınan tedbirleri de eleştirmişti. Eleştirilerden sonra Viranşehir Cumhuriyet Savcısı Eyüp Akbulut, HSK 2. Dairesi tarafından geçici bir süre ile görevinden uzaklaştırılma kararı alındı. Koronavirüs tedbirlerinin anayasaya aykırı olduğunu söyleyen Eyüp Akbulut, geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı.


Son Güncelleme: 20.05.2021 17:23
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Anahtar Kelimeler:
Eyüp AkbulutSavcı
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