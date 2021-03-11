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Saldırganlar bıçakladıkları kişiye camiye bırakıp kaçtı

Sakarya'da Irak uyruklu olduğu öğrenilen iki grup arasında tartışma meydana geldi. Tartışma sırasında bir kişi bıçakla yaralandı. Saldırganlar yaraladıkları kişiyi çevrede bulunan camiye bıraktıktan sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştılar.

11 Mart 2021 Perşembe 23:20
Saldırganlar bıçakladıkları kişiye camiye bırakıp kaçtı
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Sakarya’da bir grup yabancı uyruklu bir kişiyi bıçakla yaraladıktan sonra camiye bıraktıktan sonra kaçtı. Ekipler saldıranları yakalama çalışmaları başlattı.

Olay Sakarya’ya bağlı Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Iraklı olduğu öğrenilen iki grup arasında henüz öğrenilemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile birlikte şahıslardan B.A.A isimli kişi bıçakla göğsünden ve kolundan yaralandı. Saldırganlar yaralanan kişiyi camiye bıraktıktan sonra kaçmaya başladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen emniyet ve sağlık ekipleri camide B.A.A’yı buldu. Hastaneye kaldırılan Iraklı kişi burada tedavi altına alındı. Polis ekipleri, B.A.A’yı bıçakladıktan sonra kaçan grubu arama çalışmalarına başladı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



Son Güncelleme: 11.03.2021 23:20
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaSaldırı
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