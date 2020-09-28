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Salda Gölü girişlerine kısıtlama! Yasaklandı

Salda Gölü'nün 'Beyaz adalar' ve 'plaj' bölgesine girişler yasaklandı.

28 Eylül 2020 Pazartesi 10:02
Salda Gölü girişlerine kısıtlama! Yasaklandı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada Salda Gölü için yasaklamaların geldiğini söyledi. Yapılan açıklamada 15 Ekim itibarıyla Salda Gölü’nün bölümlerinden olan 'Beyaz Adalar' kısmında artık göle girilmeyecek, yüzülmeyecek ve plaj alanının kullanılmayacağı söylendi.

Burdur'da bulunan ve son dönemlerin popüler mekanlarından olan ,yaz döneminde binlerce ziyaretçi ağırlayan Salda Gölü'nün son dönemlerde yayılan dedikodular sebebiyle çamur için tahrip edilmesi gelen ziyaretçilerin etrafı kirletip gereken önemi vermemesi sonucu  alınan yeni tedbirler hakkında bilgi veren Kurum, "Beyaz Adalar bölgesi, endemik türlere ev sahipliği yapan ve adeta göle rengini veren yapıların kuluçka merkezidir. Bilimsel araştırmalar ve raporlar doğrultusunda aldığımız kararla bu yapıların ezilerek azalmasının önüne geçiyoruz" diye konuştu.


Bahsi geçen "Beyaz Adalar bölgesi’ nin 1,5 kilometrelik sahil şeridinin karşılayabileceği taşıma kapasitesine bağlı olarak bölgeye alınabilecek ziyaretçi sayısı için çalışmaların başladığı gelen bilgiler arasında.

Alınan bu karar ile eşsiz güzellikteki Salda Gölü daha korunaklı hale getirilecek ve yıllar yılı bozulmadan bu milli miras nesillere aktarılabilecek.



Son Güncelleme: 28.09.2020 10:02
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Anahtar Kelimeler:
Salda GölüKısıtlama
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