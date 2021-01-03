Salça yüklü kamyonet yan yattı: 1 yaralı

Malatya Doğanşehir’de yaşanan trafik kazası sonucunda içerisinde kilolarca salça olan kamyonet devrildi. Yaşanan kaza sonucunda kamyonet sürücüsü yaralanırken salçalar kullanılamaz hale geldi.

Malatya’dan Hatay’a giden ve hakimiyeti Ali Burak Boyacı olan 60 AY 863 plakalı kamyonet Adana Otoyolu üzerinde lastiğinin patlayarak kopması sonucunda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yaşanan olay sonrasında devrilen kamyonette salçalar yola döküldü.

Yoldan geçen vatandaşların ihbarları üzerine olay yerine gelen polis ve 112 ekipleri yaralanan sürücü Ali Burak Boyacı’yı Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine sevk ederek tedavi altına aldı. Devrilen kamyonet ekipler tarafından kaldırılırken trafik geçici süre ile kontrollü olarak yapıldı. Salçalar ve kamyonet yol üzerinden kaldırıldıktan sonra trafik açıldı.