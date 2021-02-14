Sakarya’da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

beyaza büründü, kar etkisini gösterdi. Yakın zaman önce açılmasına karar verilen okullarda 15 Şubat Pazartesi günü tatil olacak. İl’de görülen yoğun kar nedeniyle eğitim öğretime bir günlük ara verildi. 15 Şubat Pazartesi günü daha da artacağı söylenen kar,için bir engel oluşturdu. Sakarya’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildi.aynı zamanda tüm kamu ve kuruluşlarında yer almakta olan engelli ve hamile personellere de bir günlük izin verildiğini duyurdu.nın yarın artması beklenmekte.