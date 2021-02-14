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Sakarya’da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi

Sakarya’da meydana gelen yoğun kar fırtınası sonucu yüz yüze eğitime bir günlük ara verildi. Fırtınanın yarın daha da artması bekleniyor.

14 Şubat 2021 Pazar 14:52
Sakarya’da yüz yüze eğitime bir gün ara verildi
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Sakarya beyaza büründü, kar etkisini gösterdi. Yakın zaman önce açılmasına karar verilen okullarda 15 Şubat Pazartesi günü tatil olacak. İl’de görülen yoğun kar nedeniyle eğitim öğretime bir günlük ara verildi. 15 Şubat Pazartesi günü daha da artacağı söylenen kar, yüz yüze eğitim için bir engel oluşturdu. Sakarya’da Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı olan resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitime bir günlüğüne ara verildi. Çetin Oktay Kaldırım aynı zamanda tüm kamu ve kuruluşlarında yer almakta olan engelli ve hamile personellere de bir günlük izin verildiğini duyurdu. Kar yağışının yarın artması beklenmekte.



Son Güncelleme: 14.02.2021 14:52
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaYüz Yüze EğitimKamu PersonelleriÇetin Oktay KaldırımKar YağışıBir Günlük Tatil
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