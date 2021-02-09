Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Başından vurulmuş

Sakarya’da başından vurularak ölmüş olan bir erkek bulundu. Yörükler mahallesinin sakinleri yol kenarındaki kişinin hareket etmediğini fark edince polisi aramışlar.

İhbarın üzerinde polis ekipleri ve ambulans olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen erkeğin ölü olduğu söylendi. Polis ekipleri tarafından erkeğin isminin E.G. olduğunu ve E.G.’nin başından vurulduğunu tespit edildi. E.G.’nin ölü bedeni, otopsi yapılması için Gevye Hastanesi’nin morguna gönderildi.

