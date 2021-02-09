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Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Başından vurulmuş

Sakarya'nın Gevye ilçesinde bulunan erkek cesedi korku yarattı. Mahalleli, hemen polis ekiplerine haber verdi. Bulunun erkek cesedinin, başından vurulmuş olduğu tespit edildi.

09 Şubat 2021 Salı 17:41
Sakarya'da yol kenarında erkek cesedi bulundu: Başından vurulmuş
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Sakarya’da başından vurularak ölmüş olan bir erkek bulundu. Yörükler mahallesinin sakinleri yol kenarındaki kişinin hareket etmediğini fark edince polisi aramışlar.

 

İhbarın üzerinde polis ekipleri ve ambulans olay yerine geldi. Sağlık ekipleri tarafından kontrol edilen erkeğin ölü olduğu söylendi. Polis ekipleri tarafından erkeğin isminin E.G. olduğunu ve E.G.’nin başından vurulduğunu tespit edildi. E.G.’nin ölü bedeni, otopsi yapılması için Gevye Hastanesi’nin morguna gönderildi.



Son Güncelleme: 09.02.2021 17:41
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaGevyePolis Ekipleri
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