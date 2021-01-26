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Sakarya'da yaşanan şiddetli sesin nedeni belli oldu!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan şiddetli sesin komşu illerden Düzce ve Eskişehir'de hissedildi. Şiddetli sesin sebebine yönelik açıklama yapıldı. İşte detaylar...

26 Ocak 2021 Salı 22:11
Sakarya'da yaşanan şiddetli sesin nedeni belli oldu!
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Sakarya'da yaşanan şiddetli sesin nedeni belli oldu!

Sakarya'nın Hendek ilçesinde yaşanan şiddetli sesin komşu illerden Düzce ve Eskişehir'de hissedildi. Şiddetli sesin sebebine yönelik açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Sakarya'nın Hendek ilçesinde saat 16.30 sıralarında meydana gelen şiddetli sesin etkisini tüm şehir hissetti.  AFAD, Sakarya Büyükşehir Belediyesi ekipleri patlama sesinden sonra bölgeye ulaştılar.

Şiddetli sesin nedeni belli oldu

Hendek ilçesindeki şiddetli sesin komşu iller Düzce ve Eskişehir'den de duyulmasıyla  şiddetli sesin neden kaynaklandığına dair sorular sorulmaya başlandı. Konu ile ilgili Eskişehir Belediyesi "Kıymetli hemşehrilerimiz, şehrimizin birçok noktasında duyulan yüksek ses, uçağın ses duvarını aşmasından kaynaklanmıştır. İtfaiyemiz başta olmak üzere belediyemize ulaşan olumsuz bir durum söz konusu değildir." açıklamasında bulundu.



Son Güncelleme: 26.01.2021 22:11
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaPatlama
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