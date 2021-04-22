Sakarya’da yangın!

’nınilçesinde bir iş yerinde gece saatlerindemeydana geldi. Yangın gittikçe büyüyerek büyük bir paniğe sebep oldu. Yenimahalle İpsiz Recep Caddesi’nde bulunan bir balık lokantasından patlak veren yangının sebebi henüz belirlenemedi. Olay üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sayesinde yangın diğer iş yerlerine dağılmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında lokanta çevresinde kimse bulunmadığı için bir yaralanma meydana gelmedi.