İstanbul 10°
açık
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun, program çekimleri öncesinde hastaneye kaldırıldı
Hakan Altun yoğun bakımda! Altun,...
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını çıktı!
Rize Ardeşen ilçesinde orman yangını...
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza en az 8.904 TL ödeme yapılıyor!
Çalışan anneler dikkat! Banka hesabınıza...
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!
Kısmi kapanmada istenen sonuçlar gelmedi!

Sakarya’da yangın!

Sakarya’da bir iş yerinde çıkan yangın sonucu, iş yeri tanınamaz hale geldi. Yangına ait detaylar haberimizde…

22 Nisan 2021 Perşembe 06:22
Sakarya’da yangın!
Takip Et:

Sakarya’nın Karasu ilçesinde bir iş yerinde gece saatlerinde yangın meydana geldi. Yangın gittikçe büyüyerek büyük bir paniğe sebep oldu. Yenimahalle İpsiz Recep Caddesi’nde bulunan bir balık lokantasından patlak veren yangının sebebi henüz belirlenemedi. Olay üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri sayesinde yangın diğer iş yerlerine dağılmadan kontrol altına alındı. Yangın sırasında lokanta çevresinde kimse bulunmadığı için bir yaralanma meydana gelmedi.




Son Güncelleme: 22.04.2021 06:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
SakaryaKarasuYangın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
Manisa’da kamyonet tıra çarptı, 1 kişi ağır yaralandı
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
23 Nisan resmi tatil mi? 23 Nisan'da bankalar ve PTT açık olacak mı?
Balıkesir 4,0 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
Balıkesir 4,0 büyüklüğünde deprem ile sallandı!
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kararı ne zaman açıklanacak?
23 Nisan sokağa çıkma yasağı var mı? Sokağa çıkma kararı ne zaman açıklanacak?
Derya Yanık kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli?
Derya Yanık kimdir, kaç yaşında? Yeni Aile, Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık nereli?
Yeni kurulan 2 bakanlık hangileri?
Yeni kurulan 2 bakanlık hangileri?

Popüler Haberler

Sakarya’da yangın!
1999 Yılı öncesi işe girişlilerin emeklilik avantajları nelerdir? 2021
Çoban istihdam desteğinin koşulları nelerdir? 2021 çoban desteği ne kadar?
80.000 TL'ye verilen faiz tutarı nedir? 22 Nisan 2021 Perşembe Bankaların 80 Bin TL mevduat getirisi
SGK grip aşısını karşılar mı? 2021 SGK aşı ödemeleriyle ilgili gelişme
Bir Zamanlar Çukurova dizisine yeni gelen katılan oyuncular
Kredi sicili bozuk olanlar için Kamu bankalarından yeni kredi kampanyaları
Dul aylığı şartları nelerdir? Dul aylığı ne kadardır? 22 Nisan 2021 Perşembe
Çalışan annelere hangi haklar tanınmaktadır? 2021
Matrix 4 filmi ne zaman vizyona girecek? Keanu Reeves tarafından açıklandı!
Seni Çok Bekledim 12. Bölüm Star TV tek parça izle 21 Nisan Çarşamba
Üniversite ders kaydı yapılmazsa KYK bursu ve kredisi kesilir mi?
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç TL?
Çukur 4. sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
CSKA Moskova Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Asgari ücretten ne kadar vergi kesiliyor? 2021
Bisiklet almak isteyene bankalardan kredi desteği
İkici el ve sıfır konut alma planları yapanlar için güncel konut kredisi faiz oranları 22 Nisan 2021 Perşembe
2021 SSK-SGK-Bağkur emeklisine intibak zammı olacak mı? 2021 intibak yasası sonrası en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
Survivor 75 bölüm fragmanı 22 Nisan Acil durum konseyi
Banka konut kredisi faiz oranları ve vadeye göre taksit ve geri ödeme tutarları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.