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Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı!

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu 2 grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı çıkan bıçaklı ve sopalı kavga sonucunda yabancı uyruklu 1 kişi bıçaklanarak yaralandı.

11 Mart 2021 Perşembe 22:42
Sakarya'da yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı!
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Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yabancı uyruklu iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavga sonucu 1 kişi bıçakla yaralandı. Yaşanan olay, Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Papuççular Caddesi üzerinde bulunan Kavaklı Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenden dolayı tartışmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde büyüyerek bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda B.A.A. isimli yabancı uyruklu şahıs bıçaklandı. Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan yabancı uyruklu kişiye ilk müdahalede bulundu. Bu sırada yaralanan kişinin 6 kişilik arkadaş grubu, yaşanan kavgada arkadaşlarını bıçakla yaralayan şahısları bulmak için olay yerinden kaçtı. Kavga ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri bıçaklanan kişinin arkadaşlarının olay yerinden kaçmasıyla onların peşlerine düştü. Kısa süreli kovalamaca sonucunda 6 kişilik grup yakalandı. Yakalanmalarının ardından şahısların üzerinde bulunan demir sopa ekipler tarafından incelendiği esnada, 6 kişilik grup tekrardan ara sokaklara kaçarak ortalardan kayboldu. Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte yaşanan bıçaklı ve sopalı kavgadan bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 11.03.2021 22:42
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Sakarya Bıçaklı KavgaAdapazarıBıçaklı Ve Sopalı KavgaKavga Haberi
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