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Sakarya'da vaka sayısı 500'ün altına indi

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım salgınla mücadelede alınan önlemlere uyulması sonucu Sakarya'da vaka sayısının 500'ün altına indiğini duyurdu. Marmara bölgesindeki en iyi il olduğunu açıklamalarına ekleyen Vali Kaldırım bu gidişle bayramda rahat nefes alınabileceğini duyurdu.

25 Nisan 2021 Pazar 14:05
Sakarya'da vaka sayısı 500'ün altına indi
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Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan kararalar tüm illerde uygulanmaya devam ediyor.  Türkiye’nin risk haritasında kırmızı renkli illerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulaması yapılıyor.  Bu sayede Ramazan boyunca vaka sayılarının kontrol altına alınması ve huzurlu bir bayram geçirilmesi hedefleniyor. Uygulama şimdiden etkisini göstermeye başladı. Sakarya’da vaka sayılarında düşüşe geçildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın açıkladığı risk haritasına 100 bin kişide görülen vaka sayıları Sakarya’da 404,55’lerdeydi. Artan tehlikeye karşı önlemler en üst seviyeye çıkarılarak uygulanmaya başladı.  Her sokak, cadde, mahalle sıkı denetim altına alındı. Kent merkezleri başta olmak üzere ikametgahı dışında dışarıda tespit edilen izinsiz vatandaşlar için cezai işlem uygulanıyor.

Sakarya’da vaka sayısı 500’ün altına indi

Alınan karaların başarılı bir şekilde uygulanması sonucu Sakarya’da nihayete vaka sayıları kontrol altına alındı. Günlük vaka sayısı 500’ün altında. Düşüşün bu şekilde gitmesi halinde bayramda rahat edileceği bekleniyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım konuyla ilgili,

“Sakarya’da ibre aşağı doğru döndü şükürler olsun. Şu an iyi gidiyoruz. Özellikle denetim konusuna ciddi ağırlık verdik. Bütün birimlerimize talimat verdim, Ramazan ayı boyunca ve sonrasında ciddi denetim yapacağız. Her vaka çıkan evi karantinaya alma tedbirimizi sıkı bir şekilde uygulayacağız. Sakarya olarak şu an Marmara’da en iyi durumdaki il konumundayız. Dün günlük vaka sayısında 500’ün altına indik” dedi. Tedbirlere aynı şekilde uyulması ve dikkat edilmesi halinde vatandaşı huzurlu ve sağlıklı bir bayram beklediğinin altını çizdi. Vali Kaldırım, Ramazan boyunca aile buluşmalarına ve iftar toplanmalarına ara verilmesini Ramazan ayının evlerde geçirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

 




Son Güncelleme: 25.04.2021 14:05
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Anahtar Kelimeler:
SakaryaKoronavirüsDenetimVali çetin Oktay Kaldırım
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